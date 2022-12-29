Родителям дали советы, как обезопасить детей в интернете Полицейский Стрижев: приложения родительского контроля помогут обезопасить детей в интернете

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Родители должны взять на контроль времяпровождение своих детей в интернете, когда виртуальное общение перерастает в желание с кем-то встретиться, рассказал изданию «КП-Ростов-на-Дону» начальник отдела МВД по делам несовершеннолетних Денис Стрижев. Детям нужно объяснять, что нельзя передавать посторонним людям в Сети какую-либо личную информацию, сказал полицейский. Стрижев отметил, что всем родителям рекомендуют использовать приложения родительского контроля, чтобы дети не пострадали от действий злоумышленников и не были втянуты в преступные схемы.

Родители должны объяснить своим детям, что нельзя передавать посторонним гражданам личную информацию, касающуюся образа жизни, места учебы, проживания или отдыха. Вся эта информация может быть использована не на пользу ребенку, — сказал начальник отдела по делам несовершеннолетних.

Особенно важно следить за агрессий в соцсетях, где школьники зачастую становятся объектами травли, сообщили в МВД. Подростки также могут пострадать от действий кибермошенников. В полиции добавили, что в последнее время большой размах получили преступления, связанные с распространением наркотиков в соцсетях. Одним из признаков может стать появление у ребенка дорогих вещей, например телефона или кроссовок, отмечается в материале.

Обезопасить детей в интернете можно с помощью специальных приложений родительского контроля, которые позволяют настраивать и управлять гаджетом ребенка.

Ранее в Госдуме выступили за ужесточение правил пользования интернетом для детей. Так, регистрацию в соцсетях депутаты предложили разрешить только с 14 лет. Раньше этого возраста завести ребенку страничку в соцсети смогут родители или законные представители, согласно предлагаемым поправкам.