Родителям дали совет, как вдохновить ребенка на чтение книг летом Психолог Гришина посоветовала родителям предложить ребенку читать книги вместе

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Один из способов вдохновить ребенка на чтение книг из списка летней литературы — это начать читать произведение вместе с ним или параллельно, рассказала психолог Ирина Гришина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист посоветовала родителям предложить детям обсудить прочитанное и вместе определить те проблемы, которые затрагиваются в книге.

Предложите ребенку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература, — пояснила психолог.

По словам Гришиной, можно предложить школьнику дописать главы книги или сделать театральную постановку дома по мотивам прочитанного. Также можно снять небольшое видео по теме произведения и выложить в блог или социальные сети, чтобы показать друзьям. По мнению психолога, это послужит дополнительной мотивацией.

Еще один действенный способ — уехать на отдых в место, где нет интернета. Тогда для ребенка книга окажется интересным способом времяпрепровождения. Гришина отмечает, что это радикальный метод, но очень действенный.

Офтальмолог Анастасия Игнатчик ранее предупредила, что чтение книг в большом количестве может навредить ребенку и привести к близорукости. Врач посоветовала использовать современные читалки, которые не несут никакого вреда.