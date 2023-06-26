Родителям дали совет, как приучить ребенка к чтению Психотерапевт Кумов посоветовал родителям договариваться с детьми, чтобы приучить к чтению

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Чтобы приучить ребенка к чтению, родителям следует находить способы договариваться с ним, посоветовал врач-психотерапевт Михаил Кумов. Он пояснил РИАМО, что для этого можно использовать какой-либо простой обмен. Так, можно предложить ребенку за определенное количество прочитанных страниц получить какое-либо вознаграждение.

Аргументы можно подкрепить какими-то простыми способами обмена, договоренностями: читая, например, какое-то количество страниц в день, ребенок в результате получает то, что ему хочется, — обычно это планшет или телефон на большее количество времени в день, — уточнил специалист.

По словам психотерапевта, родителям нужно знать своего ребенка и понимать его желания. Только в таком случае удастся его заинтересовать. Кроме того, нужно избегать кардинальных и насильственных методов. Это чревато протестными реакциями и формированием негативного отношения к литературе, учителям и даже к родителям. Стоит посмотреть другие произведения не из школьной программы, которые могут увлечь ребенка.

Школьникам младших классов может помочь совместное чтение книг с родителями. Во взрослом возрасте ученики могут прибегать к различным хитростям, чтобы не читать книги. Так, они могут вместо этого посмотреть экранизацию произведения. По словам Кумова, это даже можно эффективно использовать: подросток может смотреть фильмы, а затем читать содержание или заметки критиков.

Клинический психолог Татьяна Метелева ранее рассказала, что осознание и отстаивание своих границ поможет ребенку защититься от буллинга и научиться этому он должен на примере отношений с родителями. По ее словам, главной задачей взрослых является научить детей здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми, помочь ему социализироваться.