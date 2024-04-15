Родителям дали совет, как посещать выставки с ребенком Психолог Лохматова: для первого посещения галереи ребенку достаточно двух часов

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Если ребенок впервые идет в картинную галерею, ему будет достаточно провести там один-два часа, рассказала в беседе с РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Лохматова. По ее словам, с подростком в музей надо идти уже «по-взрослому».

Для первого посещения ребенком картинной галереи достаточно одного-двух часов. Если ребенок устал и начал капризничать, спросите: он хочет отдохнуть и продолжить осмотр или уйти? Возможно, стоит перекусить и выпить воды, чтобы продолжить знакомиться с экспозицией, — объяснила Лохматова.

Психолог отметила, что, если ребенок не хочет после перерыва возвращаться в залы музея, не следует его насильно уговаривать, поскольку от эмоций и новых впечатлений он может устать не меньше, чем от физической нагрузки. Если поход в музей запланирован с подростком, тут необходим уже более взрослый подход.

С ребенком постарше можно обсуждать экспонаты, историю их создания, биографию авторов картин и скульптур, добавила специалист. Кроме того, нужно объяснить подростку, что такие походы по выставкам расширяют кругозор, формируют навыки креативности, критического мышления, коммуникации и развивают эмоциональный интеллект.

Ранее психолог Наиля Бирарова рассказала, что психика ребенка во время переходного возраста очень мягкая и ранимая и если родитель будет его только критиковать и делать замечания, то ребенок начнет закрываться в себе и искать другие компании. По ее словам, ошибочно полагать, что пубертат начинается в 12–14 лет, на самом деле переходный возраст наступает раньше — в возрасте 8–10 лет.