Родителям дали совет, как подготовить ребенка к поездке в лагерь Психолог Метелева посоветовала рассказать ребенку перед лагерем о способах разрешать конфликты

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Перед поездкой в лагерь необходимо провести с ребенком обстоятельную беседу, чтобы подготовить его к жизни в новой и непривычной обстановке, посоветовала родителям психолог Татьяна Метелева. Она рассказала Lenta.ru, что важно рассказывать детям, как правильно выходить из конфликтов и трудных ситуаций. При этом стоит делать акцент на положительных сторонах поездки, подчеркнула специалист.

С ребенком следует заранее провести беседу. Этим вы сможете профилактировать ряд неприятных моментов. <...> Родителям необходимо поговорить о способах выхода из возможных трудностей, конфликтов, но при этом не заострять внимание на сложностях, — пояснила психолог.

По словам Метелевой, необходимо, чтобы ребенок понимал существование правил социального поведения. Родитель может заранее попросить у администрации лагеря устав и изучить его совместно с детьми. Кроме того, следует рассказать о важности соблюдения техники безопасности. Нельзя при этом прибегать к запугиванию: нужно уверенно и спокойно объяснить все правила и почему им нужно следовать. Завершить разговор психолог рекомендует на положительной ноте, напомнив о возможности приобрести новых друзей и навыки, а также отдохнуть от контроля родителей.

Летний лагерь — это не только отдых и развлечения, но и новый опыт, первое взрослое приключение. Там высветится правда о том, обладает ли ребенок навыком самообслуживания, умеет ли противостоять стрессам, справляться с конфликтными ситуациями, — подчеркнула специалист.

Психолог Яна Лейкина ранее посоветовала дать ребенку время привыкнуть, после того как он оказался в детском лагере. По ее словам, обычно адаптация занимает около недели. Если же ситуация не меняется, то нельзя не реагировать на просьбы ребенка забрать его или на жалобы.