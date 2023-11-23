Родителям дали совет, как отказать ребенку в покупке дорогого подарка Психолог Исакова: ребенку нужно предложить альтернативу вместо дорогого подарка

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Если ребенок просит на Новый год слишком дорогой подарок, на который нет денег, родителям следует спокойно и уверенно отказать ему, при этом предложив альтернативу, посоветовала психолог Ксения Исакова. В беседе с aif.ru она подчеркнула, что в качестве замены могут выступить более дешевые аналоги игрушек или более старые модели гаджетов.

Родитель может совершенно спокойно, но твердо и уверенно сказать ребенку, что подарок дорогой и сейчас не получится его купить. Но обязательно предложить альтернативные варианты, которые может выбрать ребенок, — пояснила специалист.

Исакова отметила, что уговаривать ребенка не нужно, но стоит поддержать его, чтобы он справился с волной сильных эмоций. Она уточнила, что дети должны проживать опыт отказа: это поможет в дальнейшем формировании личности. В противном случае ребенок может начать манипулировать взрослыми, вымогать дорогие подарки и настойчиво требовать желаемого, если не научится принимать отказы.

Также можно устанавливать дозволенный бюджет, который дети могут тратить. Когда в магазине ребенок захочет более дорогую вещь, нужно напомнить ему о договоренностях, объяснила специалист. Это поможет развить рациональный подход к финансам. Кроме того, покупать игрушки стоит не чаще пары раз в месяц, чтобы они продолжали приносить радость.

Родители должны показывать ребенку, что есть что-то более ценное, чем покупки: время, проведенное вместе, любимое хобби, друзья и владеть вещами настолько, насколько нам это нужно. Достаточно 10 машин, больше уже не будет иметь ценности и приносить радость, — заключила Исакова.

Финансист Наталья Колбасина ранее посоветовала выдавать ребенку карманные деньги с того момента, когда он будет понимать базовые принципы. По ее словам, нужно обговорить сумму, которая будет выделяться, но при этом не выдавать деньги авансом, если из-за просчетов школьник все потратит.