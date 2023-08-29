Родителям дали совет, как наладить режим школьника Консультант по сну Мурадова: важно ограничить использование детьми гаджетов

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Чтобы наладить режим школьника после каникул, родителям следует ограничить использование ребенком гаджетов, заявила консультант по сну Елена Мурадова. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнула, что важно договариваться с детьми. По ее словам, устанавливая для школьника подобные правила, взрослые сами должны следовать им, чтобы подавать положительный пример.

Больше всего от сна школьников отвлекают телефоны. Договоритесь с ребенком, что примерно за час до сна вы выключаете телевизор, откладываете телефоны и идете готовиться ко сну. Можно завести специальную коробку, куда перед сном будут складываться все телефоны, — посоветовала эксперт.

Консультант уточнила, что важно дать школьнику время на то, чтобы войти в привычный режим дня после каникул. Следует заранее вернуться домой, если до этого семья жила на даче. Кроме того, нужно будить ребенка раньше. Так, если школьник просыпался в 12:00, то необходимо постепенно примерно за неделю до уроков приучать его вставать в 7:00.

Мурадова рекомендует приглушать свет за час до сна — это поможет выработке мелатонина. Во время ужина стоит ограничить употребление сладкого и кофеиносодержащих напитков. Готовиться ко сну стоит заранее — после ужина можно вместе со школьником порисовать или пособирать конструктор. Эксперт отметила, что следует подготовить спальное место — проветрить комнату и включить увлажнитель воздуха.

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