Родителям дали совет, как договориться с непослушным ребенком Психолог Дербенева: договориться с непослушным ребенком можно с помощью конкретных просьб

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Если ребенок не слушается и не выполняет просьбы родителей, надо сформулировать запрос конкретнее, считает практикующий психолог Наталия Дербенева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист также отметила, что для детей тяжело воспринимаются предложения с частицей «не» или со словом «прекрати».

Чтобы ребенок вас услышал и понял, чего вы от него хотите, не стоит говорить уклончиво. Фразы вроде «Давай соберем твои игрушки!» — бессмысленны. Чтобы вас услышали, следует сказать: «Собери свои игрушки», — советует психолог.

Дошкольникам тяжело воспринимать комплексные просьбы, считает Дербенева. Поэтому психолог рекомендует разбивать большую просьба на несколько маленьких, например, просить ребенка не подготовиться ко сну, а надеть пижаму и почистить зубы.

Дербенева порекомендовала строить позитивные конструкции, избегая слов «нет» или «прекрати». Это, по мнению специалиста, поможет ребенку лучше воспринимать просьбу взрослого. Психолог также посоветовала убедиться, что внимание ребенка направлено на родителя, прежде чем начинать с ним разговор.

Ранее психолог Пауль объяснила, что делать, если ребенок не хочет возвращаться в школу после каникул. Специалист посоветовала поговорить со школьником и узнать, какие отношения сложились между ним и одноклассниками, что именно вызывает у него трудности в обучении. Если ребенок не хочет общаться, можно попробовать задавать вопросы, которые требуют односложного ответа.