Родителям дали совет, что делать в случае травли ребенка в школе Психолог Лосева: лучше перевести ребенка в другую школу в случае травли

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В случае травли ребенка одноклассниками в школе лучше перевести его в другое учебное заведение, посоветовала психолог Елена Лосева. В разговоре с «360» специалист подчеркнула, что нередко травля начинается с подачи учителя. Некоторые педагоги некорректно относятся к школьнику и таким образом дают другим детям сигнал, что этого ученика можно буллить.

Иногда объективных причин нет, а травля начинается. Но если она разрастается, а учитель этого не замечает, то жертву начинают выставлять виноватой. Поэтому главный совет — забирать ребенка из такой школы, — пояснила психолог.

Лосева отметила, что в некоторых ситуациях действительно получается исправить ситуацию путем комплексной работы учителей, родителей и администрации школы, но не все взрослые, по ее словам, адекватные. Если решить проблему не удается, в первую очередь нужно обратиться к директору или руководству школы.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла дробовик отца и открыла огонь по одноклассникам. Она ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.