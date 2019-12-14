https://static.news.ru/photo/333637e4-1f01-11ea-8059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители, которые жестоко наказывали ребёнка с помощью гречневой крупы, ответят за свои действия в Омском суде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Омской области Ларису Болдинову.

Мужчина находится под арестом, мать ребенка — под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоится завтра в 10:00 (7:00 мск). Взрослые обвиняются в истязании несовершеннолетнего, отчиму также вменяется умышленное причинение среднего вреда здоровью, а матери — неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, — привели слова Ларисы Болдиновой в ТАСС.

Отмечается, что мать и отчим жестоко наказывали восьмилетнего мальчика за малейшую провинность. Однажды мальчику удалось убежать к соседу, который вызвал медицинскую помощь и полицию.

Например, если не вернулся вовремя с улицы или задержался после школы. Его могли так оставить на ночь, до 4-5 часов утра. А чтобы проконтролировать, что наказание исполняется, отчим записывал все на видеокамеру, — пояснила Лариса Болдинова.

Судебное заседание назначено на 16 декабря 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мать ребёнка Алина Юмашева рассказала подробности о методах воспитания сына. По её словам, на гречке стоять не больно, она сама пробовала.