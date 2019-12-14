Родители, которые жестоко наказывали ребёнка с помощью гречневой крупы, ответят за свои действия в Омском суде. Об этом
Мужчина находится под арестом, мать ребенка — под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоится завтра в 10:00 (7:00 мск). Взрослые обвиняются в истязании несовершеннолетнего, отчиму также вменяется умышленное причинение среднего вреда здоровью, а матери — неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, — привели слова Ларисы Болдиновой в ТАСС.
Отмечается, что мать и отчим жестоко наказывали восьмилетнего мальчика за малейшую провинность. Однажды мальчику удалось убежать к соседу, который вызвал медицинскую помощь и полицию.
Например, если не вернулся вовремя с улицы или задержался после школы. Его могли так оставить на ночь, до 4-5 часов утра. А чтобы проконтролировать, что наказание исполняется, отчим записывал все на видеокамеру, — пояснила Лариса Болдинова.
Судебное заседание назначено на 16 декабря 2019 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мать ребёнка Алина Юмашева рассказала подробности о методах воспитания сына. По её словам, на гречке стоять не больно, она сама пробовала.
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