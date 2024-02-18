Родители в Ступино не пускают детей в школу из-за рамок металлодетекторов Родители в ступинской школе заявили о вредном излучении от металлодетекторов

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Несколько учеников ступинской школы № 8 не могут попасть на занятия, потому что их родители боятся электромагнитных излучений от рамок металлодетекторов, пишет Telegram-канал Mash. Руководство же школы запрещает обходить рамки на входе.

По мнению некоторых родителей, их дети получают от металлодетекторов дозу облучения, которая копится в организме и приводит к различным заболеваниям. Поэтому, по мнению родителей, металлодетекторы нужно либо убрать, либо открыть альтернативный проход и досматривать детей ручным металлоискателем. Однако в руководстве школы заявляют, что не могут на это пойти, а эксперты полагают, что рентгеновского излучения в рамках нет. К тому же по закону такие рамки предусмотрены для обеспечения безопасности в сфере транспортной инфраструктуры и на режимных объектах, к числу которых относятся и школы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала мифом мнения о том, что СВЧ-печи производят вредные лучи, а пища, разогретая в них, становится опасной и может даже вызвать рак. По ее словам, микроволновки, наоборот, «раскрывают» полезные и питательные вещества в еде.

Еще одним мифом является утверждение о радиоактивном излучении, исходящем из микроволновок, продолжила медик. Она напомнила, что в этих приборах есть только электромагнитные волны, которые остаются в закрытом пространстве, не вредя окружающим, в отличие от излучения от экрана телевизора или смартфона. При этом волны в СВЧ-печи не накапливаются в пище, а проходят насквозь и гаснут.