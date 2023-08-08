Для россиян подорожали сборы детей в школу «Актион Образование»: родители заявили о росте затрат на подготовку детей в школу

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посетители на традиционной школьной ярмарке

Большинство родителей школьников в России заявили о росте затрат на подготовку детей к учебе, следует из результатов опроса сервиса «Актион Образование», сообщает Forbes. По данным организации, 34,4% опрошенных признались, что потратили на подготовку детей до 40 тысяч рублей, еще 38,5% едва уложились в 20 тысяч рублей.

В опросе «Актион образование» приняли участие 1220 родителей школьников в России в возрасте от 7 до 18 лет. 93,8% опрошенных заявили об увеличении затрат на подготовку детей к учебе по сравнению с 2022 годом. Наиболее затратной статьей расходов стала школьная форма, об этом сказали 95,7% респондентов.

Кроме этого, они пожаловались на увеличение затрат на канцелярские принадлежности (49,7%), репетиторов (29,1%), создание учебного места для ребенка дома (27%), учебники (13%) и подарки для учителей на школьную линейку (6,2%).

21,6% родителей признались, что сами покупали учебники для детей. Кроме них, к базовому набору вещей для учебы респонденты отнесли сменную обувь, спортивную форму, рюкзак, тетради, ручки, карандаши и многое другое.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов предложил бесплатно обеспечивать детей начальных классов школьной формой отечественного производства. Он убежден, что такая инициатива помогла бы региональным предприятиям.