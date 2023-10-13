Родители-сыроеды из Красноярска назвали причину смерти двухлетней дочери Родители-сыроеды из Красноярска заявили, что их дочь умерла от коронавируса

Фото: СК РФ

Отец скончавшейся в Красноярске двухлетней девочки заявил в беседе с Telegram-каналом SHOT, что смерть дочери наступила из-за коронавируса. Он подчеркнул, что вместе с супругой кормил ребенка, однако исключал из рациона продукты животного происхождения. По словам мужчины, истощение стало сопутствующим фактором смерти девочки, но не основным.

Там две причины смерти: это коронавирус новой модификации, вторая — это кахексия. И так как мы не кушаем мясо, то сейчас склоняется к тому, что мы типа не кормили их [детей], из-за этого ребенок умер. <...> Мы детей просто не кормили, потому что мы так питаемся. Дети зачаты и рождены в такой среде. Дочь умерла. Света кормила ее грудным молоком. В грудном молоке, по-моему, природа так придумала, там много всего, что необходимо, — сказал отец погибшей.

Как утверждает мужчина, в момент болезни у девочки не было температуры, поэтому они с супругой не восприняли недомогание всерьез. Позднее малышка перестала дышать. По словам отца, если бы он сразу знал о серьезности заболевания, то отвел бы дочь в больницу. Он отметил, что детей в семье обычно водили к гомеопатам и остеопатам.

По данным SHOT, сейчас родители девочки проходят обвиняемыми по делу о ее гибели. Уточняется, что органы опеки пока решили не изымать других детей из семьи.

О гибели двухлетней девочки ранее сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, взрослые посадили дочь на диету, исключив из ее питания мясо, рыбу, яйца и молоко, а затем пытались вылечить ее при помощи нетрадиционной медицины. Из-за недостаточного питания у нее развились хроническое расстройство питания и анемия. В апреле девочка простудилась, и взрослые пытались вылечить ее своими силами. Спустя двое суток их дочь скончалась.