Родители смогут задать вопросы о школьном питании Роспотребнадзору

6–17 сентября в России будет работать горячая линия, которую запустил Роспотребнадзор, чтобы родители могли получить консультацию по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях, — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на все вопросы родителей об организации питания для школьников, в том числе о том, какое участие в процессе принимает администрация образовательного учреждения, и о возможном родительском контроле за питанием детей.

Также при желании можно получить консультацию по соблюдению принципов здорового питания. Также можно обратиться в консультационный центр лично — адреса указаны на страницах региональных управлений Роспотребнадзора. Там же можно найти номера телефонов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в начальных классах российских школ следует полностью отменить оценки для снижения психологической нагрузки на ребёнка. На ребёнка оказывают огромное влияние оценки, выставленные учителем, особенно если они недостаточно высокие, отметил он.