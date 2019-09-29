https://static.news.ru/photo/5319e8f8-e28e-11e9-8657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кожохин/РИА Новости

Родители учащихся начальных классов школы № 48 Владивостока добиваются отстранения от работы 19-летней учительницы из-за её неграмотности и ненадлежащего отношения к работе.

Они готовят соответствующее заявление в департамент образования и науки Приморского края и собирают подписи под обращением на имя директора образовательного учреждения.

По словам родителей, педагог сама допускает грубые орфографические ошибки и не замечает их в работах детей. Кроме того, она не объясняет ученикам правил, плохо проверяет выполнение ими домашних заданий и не учит вести дневник.

Ранее этот педагог учила третьеклассников. После многочисленных жалоб в департамент образования её оставили в школе, но перевели на работу со второклассниками. Не уволили учительницу по причине нехватки преподавателей.

Ведомство и руководство школы решило прикрепить к молодому педагогу более опытного наставника. Однако родители учеников сомневаются в эффективности такой меры, сообщает портал VL.ru .

Ранее News.ru писал, что в Ростове-на Дону родители школьников пожаловались на учителя-мужчину, который ходит на работу с французским маникюром и косметикой на лице.