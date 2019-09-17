https://static.news.ru/photo/caa7ebf0-d964-11e9-a18b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/frenchmanic

Родители учеников одной из школ Ростова-на-Дону пожаловались на маникюр и макияж мужчины, преподающего в ней русский язык и литературу.

В соцсетях появились записи, в которых мама ученика пятого класса заявила, что в школе её ребёнка мужчина-учитель ходит с французским маникюром, «накрашенными ресницами и тональником на лице».

Как сообщили РИА Новости в городском управлении образования, с преподавателем была проведена беседа, и он «привёл внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики». Претензий к его квалификации нет.

Про тональный крем — это вымысел. У него яркая, самобытная внешность, для чего ему краситься? — рассказал представитель управления.

Ранее News.ru писал о том, что учителя не могут выгонять школьников с урока из-за причёски. Об этом заявили в Минпросвещения России, комментируя недавний инцидент в сибирской школе. Там четверокласснику запретили посещать занятия из-за неподобающего внешнего вида.