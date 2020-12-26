Родители пожаловались на беспрецедентное отставание школьников

https://static.news.ru/photo/0fe21094-48cf-11eb-83aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Родители российских школьников недовольны успеваемостью детей. Они жалуются, что перевод на удалённое обучение в связи с пандемией коронавируса привёл к беспрецедентному отставанию детей от программы.

Как сообщает РБК со ссылкой на опрос, 53% родителей убеждены, что отставание обучающихся действительно является серьёзным. При этом каждый пятый считает, что учителя не готовы проводить занятия в дистанционном формате. 29% родителей полагают, что пробелов в обучении у детей всё же нет.

Примечательно, что приводятся также данные опроса и директоров школ, почти половина из которых (47%) считает отставание школьников минимальным. А 22% руководителей убеждены, что ученики и вовсе не отстают от программы.

Участники опроса высказались также о причинах отставания школьников. 40% директоров указывают на то, что после летних каникул всегда фиксируется незначительное снижение результатов. С этим, однако, соглашается лишь 11% родителей. Большинство же из них (54%) уверены, что отставание стало следствием удалёнки, на которую значительная часть российских школьников была переведена ещё весной.

Уточняется, что минувшей осенью в 72% процентах школ, согласно данным опроса, удалённое обучение не вводилось, хотя в стране началась вторая волна пандемии коронавируса. Основная часть школ, ушедших на карантин, была сосредоточена в мегаполисах. А в 20,4% школ закрывали и переводили на онлайн-обучение лишь те классы, в которых были выявлены случаи заражения COVID-19. Полностью закрывалось порядка 7% школ. Также 51% родителей сообщили, что их дети продолжали посещать школы.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы планируют отменить дистанционное обучение и вернуть школьников в классы после того, как ситуация с пандемией коронавируса заметно улучшится. Заммэра столицы Анастасия Ракова подчеркнула, что дистанционное образование не может полностью заменить очное.

С середины октября ученики старших классов московских школ были переведены на удалённое обучение в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сейчас дистанционно обучаются порядка 500 тысяч учащихся 6–11-х классов.