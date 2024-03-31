Родители подозреваемого в теракте в «Крокусе» обратились к россиянам Родители подозреваемого в теракте Мирзоева выразили соболезнования россиянам

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Далерджон Мирзоев

Родители одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева выразили соболезнования семьям погибших, передает РИА Новости. Мать подозреваемого призналась, что до сих пор не верит в произошедшее. Также соболезнования выразил брат Мирзоева.

Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать, — сообщила женщина.

Корреспонденту агентства удалось посетить дом матери Мирзоева. Он находится в 35 километрах от Душанбе. По словам журналиста, ворота открыты, однако к гостям относятся настороженно, а трагедию обсуждают неохотно.

Ранее мать Шамсидина Фаридуни, обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе», рассказала, что ее сын в 10-м классе был осужден по статье о развратных действиях. По законам Таджикистана в качестве наказания за подобное преступление предусматривается тюремный срок до восьми лет, но Муассар Заргарова не сказала, сколько ее сын провел в заключении.

Она вспомнила, что после освобождения Фаридуни сначала работал на стройке, затем в пекарне, где задержался на полгода. Потом мужчина задумал жениться и поехал в Россию на заработки.