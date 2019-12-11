https://static.news.ru/photo/b7e7f0a2-1b6b-11ea-8b88-fa163e074e61_660.jpg Шохиста Каримова и Аброр Азимов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Родственники осуждённых за теракт в метро Санкт-Петербурга устроили скандал в зале суда. Они пообещали обжаловать приговор в ближайшее время. Полиция была готова к провокациям.

Осуждённых доставили в зал суда под усиленным конвоем. Полицейские совместно с Росгвардией оцепили квартал окружного суда. Судья огласил приговор всем участникам дела. Аброр Азимов получил пожизненное. Остальных участников дела приговорили на сроки от 19 до 28 лет лишения свободы, пишет РЕН ТВ .

Ранее NEWS.ru сообщал, что защита обжалует приговор.10 из 11 осуждённых отказались признать свою вину в деле. Также в октябре 2019-го мужчина, который проходил свидетелем по теракту, планировал взорвать военный корабль.