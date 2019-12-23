https://static.news.ru/photo/24f92b3c-2591-11ea-b12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители одного из подростков, которого подозревают в нападении на сотрудников полиции в Апатитах, написали заявление в региональное управление СК.

Они обратились к следователям с требованием проверить законность действий правоохранителей в момент задержания подростков. Данную информацию журналистам сообщили представители пресс-службы управления СК по Мурманской области. В ведомстве отметили, что все сведения по делу будут изучены, действия полицейских получат юридическую оценку.

Также по поводу инцидента высказался глава городской администрации Николай Бова. По его словам, выявление участников конфликта будет осуществляться при помощи директоров школ, которые изучат предоставленные правоохранителями видеоматериалы.

Важно, чтобы виновные понесли наказание, а невиновные не пострадали. В связи с расследованием школьные массовые мероприятия в городе не отменят, однако контроль за их проведением усилится, — цитирует ТАСС слова Бова.

Глава администрации отметил, что подозреваемые в настоящее время подростки не один год состояли на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. В их отношении проводились все необходимые профилактические меры.

Ранее NEWS.ru писал, что драка между подростками и полицейскими произошла рядом с Дворцом культуры в Апатитах. Задержаны девять человек.

Подростки шумели на площади после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление. Подростки повалили и стали пинать одного из силовиков. Второго несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

В отдел полиции были доставлены девять хулиганов, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению на патрульных.