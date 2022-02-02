Родители оценили влияние удалёнки на школьное образование

Родители оценили влияние удалёнки на школьное образованиеSuperjob: 80% родителей в РФ отрицательно оценивают дистанционный формат обучения в школе
Дистанционная форма обучения негативно повлияла на образование российских детей. Такое мнение высказали более 80% участников опроса сервиса Superjob.ru. Положительно оценили удалёнку 17% респондентов. Результаты исследования публикует РБК.
В ходе опроса 39%
О том, что их классы в этом году переводили на удалёнку, сообщили 58% родителей. 42% сказали, что их дети посещали школу непрерывно.
Авторы исследования отмечают, что в марте 2021 года положительных отзывов о влиянии дистанционного обучения на образование детей было ещё меньше. Специалисты отмечают, что семьи адаптируются к предлагаемому формату, но происходит это очень медленно.
В конце января текущего года министр просвещения РФ Сергей Кравцов исключил переход всех школ страны на дистанционное обучение. Он отметил, что в регионах, где складывается сложная эпидемическая ситуация, власти сами смогут принимать решение о формате занятий.