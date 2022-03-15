Родители назвали главную претензию к школьному образованию в России

Главной претензией к школьному образованию в России стало отсутствие индивидуального подхода к ученикам, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart. Так ответили 33% респондентов, ещё 28% считают, что проблема в учителях, которые не заинтересованы в своих предметах.

Удовлетворены уровнем школьного образования 55% родителей, причём их становится меньше к старшей школе (39% среди родителей 9–11-х классов по сравнению с 64% в начальной).

Мы видим, что запрос на индивидуализацию обучения среди родителей уже есть, но осознание своего участия в разработке индивидуального трека для ребенка пока не сформировалось. Многие считают, что контроль оценок и «домашек» (29% родителей делают это всегда) и есть участие. Это отчасти так, но это не разделение ответственности со школой, а контроль и лишение права на ошибку. Кстати, только 33% родителей считают, что совершать ошибки полезно для развития ребенка, — отметила руководительница академического блока онлайн-школы Skysmart Ольга Лаврентьева.

Она добавила, что именно работа над ошибками помогает развиваться.

Ранее сообщалось, что московские школьники предпочитают сдавать в качестве ЕГЭ обществознание, английский и информатику. Как объяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всё популярнее становится информатика, её выбирают ученики из IT-классов.