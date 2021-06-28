Родители выпускников записали клип в стиле «Сектора газа»

Родители из Лесосибирска решили показать выпускникам настоящие сельские 90-е, достали старую камеру и сняли атмосферный клип в духе «Сектора газа». Об этом сообщает «МК в Красноярске».

Папы и мамы выпускников 11 «Б» класса свой ролик выложили на YouTube. В клипе повествуется о сельской жизни. Они нашли спортивные костюмы того времени и шапки-ушанки. Женщины нарядились в цветные лосины и джинсовые юбки, отмечается в сообщении.

При этом родители смогли обойтись без нецензурной лексики, которая была в оригинале.

Кроме того, в клипе были задействованы старые автомобили, трактор с прицепом и мотоцикл. Все эти атрибуты помогли воссоздать атмосферу девяностых. Съёмка была произведена так, как будто бы снималась на старую камеру.

Ранее Little Big выпустили для фанатов «кроксы» из нового клипа. В коллекции чёрные и розовые «кроксы» с металлическими шипами, цепями и украшениями в стиле панк-рок.