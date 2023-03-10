Родители детей с инвалидностью смогут копить дополнительные выходные Глава Минтруда Котяков: семьи с детьми-инвалидами из РФ смогут брать подряд допвыходные

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Пассажиры бесплатного такси для детей с ограниченными возможностями, организованное благотворительным фондом «День Добрых Дел»

В Министерстве труда и социальной политики подготовили поправки, которые позволят родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные выходные, положенные им каждый месяц, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Котякова. Раньше льготные четыре выходных сгорали, если их не использовать в течение месяца, а теперь их можно будет суммировать.

Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать — использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или «накапливать» их. Проектом постановления регулируется порядок использования таких дополнительных дней. В общей сложности накопить и взять единовременно можно будет до 24 дней подряд, — говорит Котяков.

Эта норма позволит родителям использовать накопленные выходные, к примеру, для прохождения курса реабилитации. Дни могут быть использованы как одним из родителей, так и распределены между всеми законными представителями детей.

После принятия проекта новая норма начнет работать с 1 сентября 2023 года.

Ранее в Свердловской и Волгоградской областях, а также в Еврейской автономной области чиновники сократили объем гарантий бесплатной помощи для детей с инвалидностью. Так, в Свердловской области заменили формулировку «по мере необходимости» на «определенное количество услуг в год», оставив прежними тарифы. Например, индивидуальное социально-психологическое консультирование теперь предлагается оказывать максимум два раза в год — по тарифу 116 рублей 45 копеек за раз.