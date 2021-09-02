Родители детей-инвалидов смогут находиться с ними в больнице бесплатно

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Полицейские Нижнего Новгорода нашли в подвале 23-летнюю девушку, которую похитили и неделю насиловали. Жена предполагаемого преступника решила, что он пропал, и начала искать его. Об этом пишет Life со ссылкой на источник.

По информации журналистов, девушка уехала на свидание с неизвестным мужчиной на машине Land Rover с поддельными номерами. Домой она не вернулась, и через три дня её мать написала заявление о...