Родители детей-инвалидов смогут находиться с ними в больнице бесплатно
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:44, 03 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Группа депутатов и сенаторов от «Единой России» предложила внести поправки в законопроект о госпитализации детей-инвалидов, согласно которому их родители смогут находиться с ними в больнице бесплатно. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте «ЕР».
Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо, — заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Согласно текущему законодательству, родитель имеет право на бесплатное спальное место в медицинском учреждении только если ребёнку-инвалиду четыре года от роду или меньше. В противном случае необходимо наличие особых медицинских показаний, конкретного перечня которых толком не существует. Это ставит родителей в зависимое от сотрудников больницы положение: работники медучреждений «достаточно редко» считают основания достаточно весомыми, чтобы предоставить родителю бесплатное спальное место.
Ранее сообщалось о единовременных выплатах инвалидам и семьям, потерявшим кормильца.