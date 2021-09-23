Родители девятилетней студентки МГУ подвели итоги первых 20 дней её учёбы

Родители девятилетней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой рассказали об итогах первых 20 дней её учёбы в Московском государственном университете. По их словам, девочка уже прочла ряд многостраничных вузовских учебников по философии, анатомии, логике и концепциям современного естествознания. Об этом пишет MK.RU.
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Редкий студент может похвастаться такими результатами к 20-му дню семестра. Она готова сдавать ряд дисциплин, — заявили Тепляковы.
Ранее сообщалось, что Алиса планирует окончить факультет психологии МГУ за два года вместо положенных на обучение пяти лет. Для этого Евгений Тепляков обратится в учебную часть МГУ с просьбой ускорить обучение дочери. Между тем однокурсник девочки заявил, что она включает микрофон в неположенное время на дистанционных занятиях и задаёт вопросы не по теме. Он добавил, что, по его мнению, Теплякова «слабо вписывается» в процесс обучения и без отца не сможет осилить учёбу в МГУ.