Родители девятилетней студентки МГУ подвели итоги первых 20 дней её учёбы

Родители девятилетней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой рассказали об итогах первых 20 дней её учёбы в Московском государственном университете. По их словам, девочка уже прочла ряд многостраничных вузовских учебников по философии, анатомии, логике и концепциям современного естествознания. Об этом пишет MK.RU.

Как рассказали Евгений и Наталия Тепляковы, с начала учебного года их дочь успела прочитать вузовские учебники по философии, анатомии и физиологии центральной нервной системы, книгу «13 диалогов о психологии» Елены Соколовой, а также учебники по русскому языку и культуре речи, логике и концепциям современного естествознания. Также, по словам родителей, девочка прочитала «Незнайку на Луне» и немного сказок, а также подготовила доклад, одобренный преподавателем.

Редкий студент может похвастаться такими результатами к 20-му дню семестра. Она готова сдавать ряд дисциплин, — заявили Тепляковы.

Ранее сообщалось, что Алиса планирует окончить факультет психологии МГУ за два года вместо положенных на обучение пяти лет. Для этого Евгений Тепляков обратится в учебную часть МГУ с просьбой ускорить обучение дочери. Между тем однокурсник девочки заявил, что она включает микрофон в неположенное время на дистанционных занятиях и задаёт вопросы не по теме. Он добавил, что, по его мнению, Теплякова «слабо вписывается» в процесс обучения и без отца не сможет осилить учёбу в МГУ.