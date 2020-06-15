Родители 19,8 млн детей получили выплаты в 10 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/243e85fe-af0a-11ea-bce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр также отметил, что в апреле, мае и июне предусмотрены ежемесячные выплаты в пять тысяч рублей для семей с детьми в возрасте до трёх лет. На сегодняшний день такие выплаты получили родители 4,2 млн детей, сообщает ТАСС.

Глава Минтруда напомнил, что минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет увеличен до 6752 рублей. Его будут получать 540 тысяч семей. Пособие предназначено для родителей, которые до рождения ребёнка получали небольшую зарплату или не работали совсем.

Как ранее писал NEWS.ru, в общей сложности выплаты в 10 тысяч рублей получат около 22 млн детей. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. Россияне на данную меру поддержки со стороны властей отреагировали неоднозначно. Многих возмутили возрастные рамки, согласно которым подростки старше 16 лет остались без помощи государства.