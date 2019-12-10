Органы опеки хотят попросить суд ограничить в правах родителей девочки, которая с рождения живёт в перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера.
Чиновники объясняют свой шаг тем, что центр в течение полугода судился с родителями, чтобы они забрали ребёнка домой. Однако несмотря на решение суда, они отказались это сделать.
Органы опеки подадут ходатайство о комплексной судебной медицинской экспертизе родителей и их ребёнка. В случае появления показаний чиновники будут добиваться полного лишения родительских прав.
Об этой истории впервые стало известно в январе 2019 года. Врачи утверждали, что у девочки не имеется показаний для её содержания в больнице, однако родители считают, что ей лучше находиться в стационаре.
Они оплачивали проживание девочки в отдельной палате и оплачивали работу двух нянь.
Как ранее писал NEWS.ru, в детском саду города Камызяка Астраханской области умерла двухлетняя девочка.
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