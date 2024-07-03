Родителям рассказали, почему нельзя оставлять ребенка в машине в жару Эксперт по безопасности Гринин: оставленный в авто ребенок может умереть в жару

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Если оставить ребенка в машине во время жары, это может закончиться летальным исходом, рассказал «Москве 24» эксперт по безопасности Сергей Гринин. По его словам, в жаркую погоду салон автомобиля очень быстро нагревается.

Время нагрева во многом зависит от остекления салона, направления солнечных лучей, обивки — чем она темнее, тем быстрее. Но в любом случае речь о считаных минутах. Тепло идет, а обратно выйти не может из-за того, что в салоне в этот момент плохой воздухообмен, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что в раскаленном салоне может быть намного жарче, чем на улице, поэтому если оставить ребенка в машине, это может привести к летальному исходу. Произойти такое может буквально за 10 минут нахождения в автомобиле.

Вообще оставлять маленьких детей в автомобиле не стоит. Зимой могут замерзнуть, летом — перегреться. А если машина заведена и ветром потянет выхлоп в салон, ребенок рискует задохнуться. Также в автомобиль могут въехать, как бы он ни был припаркован, — добавил Гринин.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что сладкое мороженое в жаркую погоду лишь временно насыщает организм углеводами и жиром, но через некоторое время человеку снова захочется есть. По ее словам, это сочетание запускает процессы в поджелудочной железе, выработку ферментов и гормона инсулина.