Родителей предупредили об опасностях для ребенка на даче Врач Бережанский: насекомые и деревенские животные могут быть опасными для детей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Насекомые, деревенские животные и водоемы могут представлять опасность для ребенка на даче, рассказал aif.ru врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. По его словам, также опасными могут быть растения, лестницы и дачный инвентарь.

Медик объяснил, что насекомые опасны тем, что их укус может вызвать у ребенка аллергию. Укус пчелы или осы будет неприятным, а если ребенка укусят муравьи, может начаться аллергическая реакция и заражение инфекцией. Также нужно предупредить ребенка о том, что крупные деревенские животные могут лягнуть, а ежики могут быть переносчиками различных заболеваний. На даче все резервуары с водой следует закрывать, поскольку часто из-за них случаются травмы.

На участке нужно проверить наличие борщевика, ландыша и других ядовитых растений, отметил врач. Детям необходимо объяснить, что незнакомые ягоды ни в коем случае нельзя есть. Дачный инвентарь и инструменты нужно убрать под замок, чтобы любопытный ребенок не поранился. Кроме того, лестницы в доме лучше оборудовать перилами и бортиками, а приставную лестницу класть на землю, когда она не используется. По статистике одна из самых распространенных детских травм — падение с высоты, добавил Бережанский.

Ранее психолог центра содействия семейному воспитанию Светлана Самохина рассказала, что во время детских капризов родителям нельзя корить себя или идти у ребенка на поводу. По ее словам, в такие моменты также нельзя останавливать ребенка или запрещать ему плакать.