Родителей предупредили об опасности лечения детей народными методами Врач Татаркина: растирание детей спиртом может привести к спазму сосудов

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Народные методы, которые некоторые родители продолжают использовать для лечения детей, не только могут не дать нужного эффекта, но и представляют опасность, предупредила врач-педиатр Ольга Татаркина. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что растирание спиртом, уксусом иди льдом для снижения температуры приводит к спазму периферических сосудов.

Спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических сосудов. В результате температура тела сначала резко падает, а потом быстро растет. Уксусная кислота и лед работают по тому же принципу, что и спирт, — пояснила врач.

Смазывание воспаленных миндалин или полоскание горла керосином при ангине приведет к ожогу ротовой полости. Его пары также представляют опасность — они могут вызвать развитие рефлекторного спазма бронхов и приступы затрудненного дыхания. Также Татаркина советует отказаться от идеи лечить керосином педикулез.

Травяные отвары при правильном использовании могут дать положительный эффект, но важно внимательно изучать состав сбора. В некоторых из них могут содержаться вредные компоненты, способные вызвать мгновенное отравление. Также применение отваров грозит аллергической реакцией, напомнила педиатр.

Ингаляция над кипятком и вареной картошкой принесет больше вреда, чем пользы. Татаркина уточнила, что это может привести к ожогу дыхательных путей и спазму бронхов. Врач порекомендовала отказаться и от закапывания грудного молока, меда и соков лука или чеснока в нос. Первые являются хорошей питательной средой для бактерий, а концентрированные соки могут спровоцировать ожог слизистой полости носа.

Лор Алан Асманов ранее предупредил о риске развития пневмонии у детей, которые не умеют правильно сморкаться. По его словам, учить ребенка высмаркиваться необходимо с шести месяцев.