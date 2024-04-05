Родителей предупредили об опасности домашних ингаляций паром для детей Педиатр Шабатура: домашние ингаляции паром чреваты проблемами с дыханием

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Домашние ингаляции горячим паром, например над картошкой или при помощи травяных отваров, опасны для детей: они могут привести к проблемам с дыханием, предупредила педиатр Юлианна Шабатура. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что многие родители не смогут оказать помощь при возникновении отека слизистой дыхательных путей.

Горячий пар при вдыхании может стать причиной отека слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм, который ведет к нарушению дыхания. А правильно оказать медицинскую помощь в такой ситуации не смогут большинство родителей, — пояснила врач.

Если заболевание сопровождается повышением температуры тела, ингаляции горячим паром могут усугубить ситуацию и вызвать осложнения. Также они опасны из-за возможных ожогов слизистой и кожи. Травяные сборы тем временем могут спровоцировать аллергическую реакцию. Шабатура добавила, что домашние ингаляции ни в коем случае нельзя делать при гнойных выделениях и повторяющихся носовых кровотечениях.

Терапевт Ольга Козлова ранее предупредила, что затяжной кашель может указывать на такие заболевания, как туберкулез, пневмония или сердечная недостаточность. Врач отметила, что если кашель продолжается от трех недель до трех месяцев, то лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью.