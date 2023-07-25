Родителей предупредили о вреде кружков раннего развития Нейропсихолог Борисов: кружки раннего развития могут отбить интерес у ребенка к будущей учебе

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Кружки раннего развития могут отбить у ребенка интерес к будущей учебе, занятия начнут вызывать признаки утомления, например, зевоту, частое переключение внимания или капризы, рассказал нейропсихолог Денис Борисов. В разговоре с aif.ru специалист пояснил, что в два года правильно давать детям возможность познавать мир через свойства предметов. От трех до семи лет ведущая деятельность ребенка связана с играми, предупредил родителей психолог.

Если ребенка с двух лет обучать чтению, счету, различным языкам, притом что он свой-то не до конца освоил, — в лучшем случае можно наблюдать признаки утомления во время занятий, а в худшем — привить отвращение к обучению, — подчеркнул специалист.

По словам психолога, водить детей на занятия можно начиная от года, но только если ребенок проявляет к ним готовность и интерес. Сами кружки должны отвечать ведущей деятельности и психофизической зрелости. Некоторым детям могут легко даваться пятидневные занятия рисованием, физическая активность и собирание пазлов, в то время как другие быстро теряют интерес и сильно устают. Во втором случае Борисов рекомендует ограничить нагрузку.

На ранних этапах развития психолог советует дать ребенку возможность вдоволь наиграться и изучить свойство предметов «кожей». На базе движений и ощущений в дальнейшем будут формироваться высшие психические функции. В противном случае существует опасность, что у детей в полной мере не разовьются память, мышление, речь и воображение.

Эксперт Института прикладной психологии в социальной сфере Анна Вепринцева считает, что до трех лет для ребенка самое лучшее время — это то, когда с ним занимается и играет мать. Выбирая кружок раннего развития, в первую очередь важно ориентироваться на педагога. Ребенку должно быть с ним комфортно. При этом эксперт считает, что перед посещением кружков нужно зафиксировать, чему дети уже успели научиться, чтобы позже оценить результаты: действия, самочувствие и настроение. Психолог подчеркнула, что часто организм ребенка сам регулирует процесс, например частыми болезнями.

Взрослому важно внимательно понаблюдать за сыном или дочерью: в какие моменты ребенок радостный, довольный и увлеченный, каким делом при этом занимается, в какие игры играет, на что смотрит с интересом, — пояснила эксперт.

Преподаватель Национального социально-педагогического колледжа Зайнаб Алиева добавила, что не надо судить ребенка по его успехам в детском саду или школе. Некоторые дети с большим удовольствием занимаются самостоятельно. При этом дополнительные занятия нужны: они помогают выявить способности и таланты.

Основатель образовательного центра Дарья Дейген ранее рассказала, что при выборе школы для ребенка необходимо изучить сайт образовательного учреждения и узнать больше о педагогах. По ее словам, так родители смогут узнать об атмосфере в школе и об учителях, которые являются ключевыми людьми в данном вопросе.