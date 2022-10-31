Родителей предупредили о вреде агрессивного воспитания детей Доктор Абакумов: агрессивное воспитание детей может сломать психику и привести к отклонениям

Фото: shutterstock

Статистика от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствует о том, что 20% родителей воспитывают детей, применяя физические наказания. Так, 13% используют «шлепки и подзатыльники», а 7% бьют детей ремнем. Такое «воспитание» очень вредно, а подобные наказания в раннем возрасте делают агрессивными самих детей, формируют у них низкую самооценку и нарушение адекватных отношений со взрослыми, рассказал «Вестям Подмосковья» врач доказательной медицины Олег Абакумов. Он предостерёг, что все эти проблемы потом неизбежно переходят и в подростковый возраст, что может привести к депрессии и даже психическим отклонениям.

Медицинский специалист категорически не приветствует телесные наказания в отношении детей. Об этом также говорят и психологи, которые называют подобные методы воспитания очень вредными.

76% учат наставлениями и нравоучениями, 31% — ограничением гаджетов, прогулок и телевизора, 19% — ставят в угол, 13% — наказывают шлепками, подзатыльниками, 8% — лишают карманных денег, 7% — используют ремень. Я в шоке от того, что в 2022 году целых 20% все еще применяют в воспитании телесные наказания! В нашей семье было десять детей, и это примерно в десять раз больше, чем в нынешних семьях. Нас никогда не наказывали. Может быть потому, что мы отвечали друг за друга, и наказывать всех десятерых у отца бы устала рука, — подчеркнул Абакумов.

Доктор настаивает на том, что даже если ребенок ведёт себя из рук вон плохо, необходимо в любых обстоятельствах сохранять спокойствие. По его словам, ребёнка стоит не только правильно воспитывать, но и рассказывать чаду, как нужно себя достойно вести, и демонстрировать это на личном примере. Необходимо помнить, что ребенок в три и в шесть лет — это разный человек, отметил Абакумов. Родители должны уметь балансировать между тем, чтобы вести себя со своим чадом на равных, в то же время помня, что это маленький ребенок, а не совершеннолетний подчиненный, заключил врач.

Детский психолог Светлана Котова ранее рассказала, что дети, которые с ранних лет воспитываются при помощи физической силы со стороны родителей, в будущем воспринимают агрессию как нормальный стиль общения между людьми. По ее словам, умение строить отношения, общаться на общечеловеческих принципах должно закладываться родителями именно в семье. Если ребенка бьют, унижают и третируют с самого детства, то он будет вести себя абсолютно так же с другими.