Родителей предупредили о симптомах, которые могут указывать на рак у детей Онколог Киргизов: бледность и боли в костях могут указывать на рак у детей

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Бледность, склонность к кровотечениям и боли в костях могут указывать на наличие у ребенка рака, предупредил врач-онколог Кирилл Киргизов. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что среди симптомов онкологических заболеваний также выделяют затрудненное дыхание, повышенное потоотделение по ночам и косоглазие.

Если ребенок бледен, склонен к кровотечениям, жалуется на боли в костях или резко похудел, у него держится температура, затруднено дыхание и он начал потеть по ночам или один из зрачков стал белым, появилось косоглазие, изменилась кожа вокруг глаз, — все эти симптомы могут быть признаками онкологических заболеваний, — пояснил врач.

Также следует внимательно отнестись к увеличению в объеме живота, головным болям и рвоте. Еще одним признаком Киргизов назвал появление заметной опухоли при отсутствии травм или инфекционных заболеваний. Врач призвал оперативно обращаться за медицинской помощью при изменении самочувствия у ребенка.

Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что вакцинация может стать дополнительным методом лечения онкологических заболеваний, но это направление еще нужно развивать. По его словам, до массового применения такого вида препаратов пройдут еще годы.