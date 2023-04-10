Родителей предупредили о последствиях навязывания ребенку профессии Психолог Гут предупредил о кризисе при выборе ребенком навязанной родителями профессии

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Поступление в институт и получение ребенком навязанной родителями профессии может привести к кризису и психосоматическим заболеваниям, предупредил кандидат психологических наук Валерий Гут. Эксперт рассказал «Вестям Подмосковья», что отказ от мечты может негативно отразиться на внутреннем состоянии и стать причиной неудовлетворенности жизнью.

Если ребенок откажется от мечты, рано или поздно это негативно отразится на его жизни. Он не почувствует удовлетворенности от занятия, будет терять энергию, что может спровоцировать кризис и даже психосоматические заболевания, — пояснил психолог.

Он напомнил родителям, что ребенок в любом случае должен сепарироваться, поэтому следует принимать его выбор. Гут отметил, что в будущем повзрослевшим детям придется самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, поэтому следует приучать к этому. Психолог уточнил, что в современном мире действует тренд длительного обучения, даже неправильный выбор профессии после школы откроет для ребенка большое количество возможностей за счет переобучения и смены деятельности.

Профориентолог Ксения Чернова поддержала Гута и отметила, что родители не должны перекладывать ответственность за свои нереализованные мечты на детей. Она пояснила, что неудачи будут восприниматься болезненно, если ребенку не удастся воплотить желание взрослых.

Если родитель перекладывает на ребенка свою нереализованную мечту, то это может привести к неприятным последствиям: ребенок будет чувствовать себя недостаточно ценным и любимым, если вдруг тоже не сумеет достичь этой мечты, — рассказала профориентолог.

Семейный психолог Алина Максимова предупредила, что у ребенка может развиться синдром самозванца, если он будет заниматься нелюбимым делом и учиться в вузе, который за него выбрали родители. Дети в таких ситуациях чаще бросают институт, так как у них нет мотивации сдавать сессию, а для родителей это может восприниматься как социальный провал.

Педагог Анастасия Малеева ранее посоветовала больше общаться с ребенком в период подготовки к экзаменам о объяснять, что ЕГЭ и ОГЭ являются всего лишь очередным этапом в жизни. Она отметила, что главный страх для школьника заключается в неизвестности, поэтому родителям стоит отправить его на пробный экзамен.