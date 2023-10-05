Родителей предупредили, какие продукты не стоит давать детям Врач Михалева посоветовала не давать детям сладкие молочные продукты

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Из рациона ребенка, особенно при склонности к набору лишнего веса, стоит исключить сладкие молочные продукты, такие как йогурты, коктейли промышленного изготовления, глазированные сырки, творожные массы, посоветовала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что, прежде чем давать их детям, следует внимательно изучить состав.

Главная опасность таких продуктов заключается в том, что в большинстве случаев они содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок, которые никак нельзя назвать полезными. Конечно, бывают и исключения, поэтому всегда необходимо смотреть состав, — пояснила врач.

Также для детей вредны сладкие напитки и фруктовые соки — в них нет клетчатки и очень мало витаминов. Жидкие калории не дают чувства насыщения, но при этом могут откладываться в виде лишнего веса. Из-за большого содержания фруктозы в таких напитках существует риск развития диабета и ожирения. Вместо газировок и соков лучше давать ребенку воду и натуральные молочные продукты, порекомендовала диетолог.

Готовые завтраки тоже не представляют пользы для детского организма. В них содержится большое количество «быстрых» калорий и сахара. Злаки, которые добавляют в них, из-за обработки теряют свои полезные свойства. Михалева посоветовала вместо них предлагать детям на завтрак каши или мюсли.

Нередко родители дают ребенку в школу в качестве перекуса продукты, содержащие легкие углеводы. Например, печенье или сушки. Однако важно понимать, что такие перекусы не дают чувства сытости, не несут никакой пользы, — заключила врач.

Нутрициолог Вероника Гусакова ранее рассказала, что для школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб, а также сухофрукты. По ее словам, интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.