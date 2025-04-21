Родителей предостерегли от тренда на креативные имена для детей Психолог Новикова заявила, что необычные имена могут помешать детям в развитии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Креативные имена без исторической или традиционной нагрузки могут помешать полноценному развитию ребенка, заявила argumenti.ru психолог Галина Новикова. Она отметила, что это важная составляющая личности.

Если же ребенок не знает историческую и культурологическую ценность имени, то оно для него не будет ничего значить. Креативное имя, которое не имеет традиционной или исторической нагрузки, не будет способствовать развитию ребенка, — высказалась Новикова.

Она напомнила, что с ранних лет имя становится частью идентичности человека и, даже на подсознательном уровне, влияет на его жизненный путь. Психолог также подчеркнула, что сейчас, помимо тренда на креативность, наблюдается интерес родителей к дореволюционным именам.

Ранее россияне, переехавшие из Новосибирска в Белоруссию, назвали своего новорожденного сына Трампом. Как уточнил отец мальчика, их выбор не связан напрямую с политикой и относится скорее к уникальности.