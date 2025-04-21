Креативные имена без исторической или традиционной нагрузки могут помешать полноценному развитию ребенка, заявила argumenti.ru психолог Галина Новикова. Она отметила, что это важная составляющая личности.
Если же ребенок не знает историческую и культурологическую ценность имени, то оно для него не будет ничего значить. Креативное имя, которое не имеет традиционной или исторической нагрузки, не будет способствовать развитию ребенка, — высказалась Новикова.
Она напомнила, что с ранних лет имя становится частью идентичности человека и, даже на подсознательном уровне, влияет на его жизненный путь. Психолог также подчеркнула, что сейчас, помимо тренда на креативность, наблюдается интерес родителей к дореволюционным именам.
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