Родителей предостерегли от аудиосказок для детей перед сном Психолог Хорс заявил, что аудиосказки не способны настроить ребенка на сон

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Аудиосказки не способны настроить ребенка на сон, поскольку любой контакт с электроникой возбуждает мозг и настраивает его на рабочий лад, рассказал «Газете.Ru» психолог Михаил Хорс. По его словам, использование гаджетов с целью уложить детей в кровать только мешает их засыпанию. Также он предупредил, что компьютерные или мобильные игры с монстрами могут вызвать у ребенка ночные кошмары.

Избегать стоит всего, что касается гаджетов, любых компьютерных или мобильных игр. Неважно каких — логических, развлекательных, с погружением и так далее. Дело в том, что любой контакт с электроникой возбуждает мозг, настраивает его на рабочий лад. Это касается даже прослушивания сказок в аудиоформате, — пояснил Хорс.

Психолог посоветовал родителям самостоятельно читать детям сказки перед сном. Он подчеркнул, что при укладывании детей следует использовать как можно меньше электроники.

Психотерапевт Виктор Нурдаев ранее заявил, что для борьбы с бессонницей за четыре часа до отхода ко сну важно сделать упражнения с кардионагрузкой, а за два часа — перестать использовать гаджеты. Он также уточнил, что если проблемы со сном продолжаются больше четырех недель, это может стать поводом обратиться к психологу или психотерапевту.