Родители поддержали введение уроков истории с первого класса SuprJob: 57% родителей дошкольников поддержали введение уроков истории с первого класса

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Большинство родителей в России поддерживают инициативу о проведении уроков истории с первого класа. Такие данные следуют из опроса, проведённого сервисом SuperJob. Среди родителей будущих школьников такую идею поддерживают 57%, среди тех, чьи дети уже учатся в школе, за выступает 51%. Результаты опроса приводит РБК.

При этом у будущих первоклассников чаще инициативу с уроками истории в первом классе поддерживают отцы — 62% против 52% матерей. Среди тех, чьи дети уже учатся, поддержка почти одинаковая — 52% и 51%, соответственно.

Против введения уроков истории в первом классе 30% родителей будущих школьников и 36% родителей нынешних учеников. За уроки выступают также 54% учителей, против — 34%.

Кроме того, 59% родителей будущих первоклассников поддерживают еженедельное исполнение российского гимна (55% отцов и 62% матерей). Среди родителей действующих школьников эта цифра равна 55%, и этот показатель одинаков среди отцов и матерей. За гимн выступают и 53% преподавателей, против него — 29%.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского школьного форума «Сила в правде!» заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии. Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения РФ, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы».