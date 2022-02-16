Родителей найденных в Москве близнецов обвинили в покушении на убийство

Матери и отцу двух найденных в квартире на востоке Москвы истощённых восьмимесячных близнецов предъявили обвинение в покушении на убийство малолетних, передаёт пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Ранее стало известно, что у пары есть ещё восемь детей, самому старшему 16 лет. Все они изъяты из семьи и воспитываются в интернате. В ходе опроса сотрудниками прокуратуры мать отвергла обвинения в том, что не кормила детей. По её словам, один из младенцев отказывался от еды из-за болезни.

Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении восьми малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30 пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц) и им предъявлено соответствующее обвинение, — говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая 2021 по февраль 2022 года родители систематически причиняли младенцам «физические, психические и нравственные страдания», которые привели к истощению и вызвали тяжёлое состояние здоровья.

Накануне прокуратура Москвы опубликовала видео опроса матери младенцев. На кадрах женщина отрицает, что не кормила близнецов. По её словам, один из мальчиков болел, поэтому отказывался от еды. Кроме того, мать заявила, что у одного из детей врождённый порок сердца.

Позднее прокуратура опубликовала видео опроса отца детей. Как выяснилось, мужчина не может вспомнить их даты рождения.

Отмечается, что семья состояла на учёте как находящаяся в социально-опасном положении. Их дети 2006, 2007, 2013, 2015, 2017, 2019 годов рождения, а также двое детей 2018 года рождения воспитываются в интернате.

Двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация. На момент обнаружения детей родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения.