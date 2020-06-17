Родителей, ребёнок которых ранил отца ножом, не будут разлучать с детьми

Детей из семьи в Подмосковье, где семилетний ребёнок ударил отца ножом, оставят жить с родителями. Как сообщила уполномоченная по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова, речи о том, чтобы изымать их из семьи, пока не идёт.

По словам детского омбудсмена, семья в целом благополучная, характеризуется положительно, в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Мама в полицию с жалобами на домашнее насилие не обращалась.

Помимо семилетнего мальчика в семье есть ещё один старший ребёнок. В семью уже выезжал психолог и социальный работник.

Сейчас дети находятся со своей мамой. Женщина написала ходатайство на размещение её вместе с детьми в кризисном центре для женщин. Социальные службы в настоящее время рассматривают такую возможность, передаёт ТАСС.

В тоже время сообщается, что в разговоре со следователями мать заявила, что уже 10 лет на фоне пристрастия мужчины к алкогольным напиткам в семье часто возникали ссоры. Они сопровождались рукоприкладством и избиениями.

Как писал NEWS.ru, семилетний мальчик набросился с ножом на отца, который ругался с матерью. Мужчина перебрал алкоголя и начал посреди ночи выяснять отношения с женой. Ребёнок проснулся от шума и криков. Увидев, что отец начал душить маму, он схватил нож и ударил родителя в спину. Позднее он объяснил, что поступил так, потому что видел это в фильмах. Главу семейства госпитализировали. Следователи проверяют исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребёнка, а также почему уполномоченные органы долгое время не замечали проблем.