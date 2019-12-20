https://static.news.ru/photo/dcec2b14-2338-11ea-806e-fa163e074e61_660.jpg Никита Чирцов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Московское управление ФСИН уведомит родителей обвиняемого в толчке полицейского в грудь на митинге за честные выборы 27 июля Никиты Чирцова о его переводе в другое СИЗО. Об этом сообщили в пресс-бюро службы.

Там рассказали, что молодой человек был этапирован в ближайший регион, где имелись свободные места, передаёт «Интерфакс». Такое решение было принято для сокращения числа заключённых столичных изоляторов и создания надлежащих условий содержания.

В таких случаях последующее рассмотрение апелляции на приговор проходит в режиме видеоконференцсвязи, — добавили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, накануне адвокат обвиняемого Александр Борков сообщил, что его подзащитный пропал из СИЗО «Бутырка». По его словам, бабушка обвиняемого не смогла передать посылку внуку. В изоляторе сообщили, что заключённый отсутствует.

Позднее выяснилось, что его этапировали в СИЗО-1 Курска. Юрист считает действия сотрудников ФСИН незаконными, так как решение суда ещё не вступило в законную силу и на него была подана апелляционная жалоба.

6 декабря Тверской суд Москвы назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима. Однако адвокат подал апелляцию, и арбитраж получил её 18 декабря. Это значит, что этапировать заключённого ФСИН не имеет права.

Как писал NEWS.ru, по версии следствия, во время акции Чирцов толкнул полицейского, чем причинил ему физическую боль. Позже фигуранта объявили в международный розыск. Молодого человека задержали в Минске 28 августа местные правоохранители, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию.

Прокурор заявил, что вина подсудимого полностью подтверждена видеозаписями, заключениями экспертов и другими материалами уголовного дела. Сам Чирцов виновным себя не признал.