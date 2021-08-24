Родителей будут штрафовать за избиение детей

Родителей начали штрафовать за воспитание детей силовыми методами. Если ребёнка в семье избивают, детсад или школа могут обратиться в суд, пишет «Российская газета».

Обращение должно быть от органов опеки, штраф за рукоприкладство составляет до 30 тысяч рублей. Также родителю, поднявшему руку на ребёнка, может грозить арест до 15 суток.

Штрафной поворот в семейной практике стал возможен после того, как несколько лет назад статья «Побои» была перенесена из УК в КоАП. Чтобы наказать родителя и любого другого дебошира, достаточно протокола полиции и справки из больницы. Суд может назначить штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо арест от 10 до 15 суток, — поясняет газета.

Обращение в органы опеки могут направить как воспитатели детсада, так и школьные учителя. И если у ребёнка обнаружат следы от побоев, то родителей ждёт наказание. В качестве примера газета приводит случай, когда ребёнок без спроса съел конфеты и получил ремня от приёмного отца. Синяки на теле ребёнка заметили в детсаду, после чего отчим был оштрафован.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ученик 11-го класса во время экзамена по литературе поделился воспоминаниями, как его растлевал собственный дядя. Сочинением школьника уже заинтересовались правоохранительные органы.