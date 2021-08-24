Родителей будут штрафовать за избиение детей

Родителей начали штрафовать за воспитание детей силовыми методами. Если ребёнка в семье избивают, детсад или школа могут обратиться в суд, пишет «Российская газета».
Обращение должно
Штрафной поворот в семейной практике стал возможен после того, как несколько лет назад статья «Побои» была перенесена из УК в КоАП. Чтобы наказать родителя и любого другого дебошира, достаточно протокола полиции и справки из больницы. Суд может назначить штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо арест от 10 до 15 суток, — поясняет газета.
Обращение в органы опеки могут направить как воспитатели детсада, так и школьные учителя. И если у ребёнка обнаружат следы от побоев, то родителей ждёт наказание. В качестве примера газета приводит случай, когда ребёнок без спроса съел конфеты и получил ремня от приёмного отца. Синяки на теле ребёнка заметили в детсаду, после чего отчим был оштрафован.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ученик 11-го класса во время экзамена по литературе поделился воспоминаниями, как его растлевал собственный дядя. Сочинением школьника уже заинтересовались правоохранительные органы.