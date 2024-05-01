«Родилась здоровой»: соседка рассказала об избиении инвалида в Архангельске Девушка получила инвалидность после избиения собутыльником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитая матерью в Архангельске девушка получила инвалидность уже после рождения, рассказала NEWS.ru соседка семьи. По словам женщины, избитая с подросткового возраста вела разгульный образ жизни, она стала инвалидом после драки с собутыльником.

Девушке 36 лет, она родилась здоровой. С подросткового возраста вела разгульный образ жизни, ее постоянно вытаскивали из притонов. Во время одной из таких гулянок девушку избил ее собутыльник, она впала в кому и получила инвалидность, — сказала соседка.

Собеседница добавила, что пострадавшая ранее отбывала наказание, а ее мать регулярно носила ей передачки в места лишения свободы. Кроме того, по словам соседки, это был не первый раз, когда в их доме происходили «разборки».

Я не оправдываю поведение Марины, которое мы видим на видео, это бесчеловечно в любом случае. У них дома нет никаких условий для содержания девушки, воды даже нет. В целом это уже не первый раз, когда соседи слышат крики из этого дома, постоянно какие-то разборки, — заключила собеседница.

Ранее портал 29.RU сообщил, что полиция Архангельска возбудила уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой мать бьет и ругается матом на дочь-инвалида, лежащую в кровати. Женщине грозит наказание по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В апреле в Пинежском районе Архангельской области 40-летняя женщина также избила свою дочь 2007 года рождения с ограниченными возможностями здоровья. Суд приговорил мать к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.