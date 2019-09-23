https://static.news.ru/photo/eb9528de-de67-11e9-afb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Проведённое сервисом «Авито Работа» исследование показало, что работодатели доверили провести собеседование с 19% представителей массовых профессий роботу-рекрутёру.

Робот-рекрутёр, компьютерная система, проводит начальные этапы отбора на вакансию по телефону или в мессенджерах. С этой системой знакомы 62% респондентов, причём большую осведомлённость показали женщины (45% против 41% у мужчин), передаёт РИА Новости .

Более всего о работе робота-рекрутёра знают в Санкт-Петербурге и небольших городах с населением 250-500 тысяч человек (48%), а чаще всего лично сталкивались с системой в Москве — 21%.

Нейтральную оценку возможностям робота дали 35% опрошенных, 10% заявили о его удобстве, 8% назвали крайне неудобным. В исследовании приняли участие 6829 представителей рабочих профессий, продавцов, кассиров, мерчендайзеров и администраторов.

Как писал News.ru ранее, специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) составили список профессий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что наибольшее число вакансий с указанной заработной платой предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.