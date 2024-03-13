Робот Ameca научился предсказывать будущее и пародировать знаменитостей Daily Star: робот Ameca с ИИ смог сымитировать голоса Маска и Трампа

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Робот-гуманоид Ameca

Робот-гуманоид Ameca, разработанный компаний Engineered Arts, продемонстрировал навыки предсказывания будущего, а также спародировал миллиардера Илона Маска и экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Daily Star. По информации издания, машина обладает «самым продвинутым в мире» искусственным интеллектом.

Британский искусственный интеллект, получивший название Ameca, был замечен предсказывающим будущее, рассказывающим шутки и имитирующим известные голоса. Считается, что бот Engineered Arts является «самым продвинутым» гуманоидом в мире, — говорится в публикации.

По словам инженеров, создавших машину, она отличается от аналогов своими «выразительными возможностями», что позволяет ей имитировать мельчайшие особенности человеческой речи. Так, робот Ameca спародировал Маска, отвечая на вопросы о Марсе, а Дональда Трампа он изобразил, используя голос Губки Боба.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия оказалась в десятке мировых лидеров по объему внедрения технологий искусственного интеллекта. Министр отметил, что уровень применения технологии в стране составляет 31,5%.