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Роскомнадзор (РКН) ограничит доступ к ресурсам, которые распространяют ложную информацию о коронавирусе в России.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в требовании генеральной прокуратуры содержатся ссылки на сообщения из социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook, в которых транслируется недостоверная общественно значимая информация. Она создаёт угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее в социальных сетях появилась информация о тысячах «заболевших» коронавирусом в России. На двух аудиозаписях женщины говорили, что в стране якобы «началась эпидемия», поскольку «заболели около 20 тысяч человек». Специалисты по компьютерной безопасности компании Group-IB заявили, что сообщения распространяются искусственным путём. По словам психолога Светланы Прель, в записях используются техники нейролингвистического программирования,

NEWS.ru сообщал, что столичные полицейские установили того, кто распространял фейки о коронавирусе. Источник в правоохранительных органах заявил, что в отношении этих людей проводится доследственная проверка.