Согласно реестру, сайт заблокирован по решению Таганского суда Москвы от 11 марта в связи с нарушением статьи 15.5 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее NEWS.ru писал, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал исследование возможности блокировки запрещённой информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и IoT — Интернете вещей. Наиболее перспективные способы ограничения доступа к запрещённой в России информации потребовались для реализации закона о «суверенном Рунете».