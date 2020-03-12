https://static.news.ru/photo/847d193a-6450-11ea-8314-fa163e074e61_660.jpg Андрей Пивоваров Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта проекта «Нет!», который является общественной кампанией против внесения поправок в Конституцию РФ.

По словам оппозиционера Андрея Пивоварова, несмотря на действия РКН кампания продолжится.

Согласно реестру, сайт заблокирован по решению Таганского суда Москвы от 11 марта в связи с нарушением статьи 15.5 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее NEWS.ru писал, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал исследование возможности блокировки запрещённой информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и IoT — Интернете вещей. Наиболее перспективные способы ограничения доступа к запрещённой в России информации потребовались для реализации закона о «суверенном Рунете».