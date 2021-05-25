РКН выдвинул ультиматум зарубежным соцсетям

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Роскомнадзор потребовал от иностранных соцсетей, в том числе Facebook и Twitter, локализовать базы персональных данных российских пользователей. Об ультиматуме рассказал заместитель главы службы Милош Вагнер. Его слова приводит ТАСС.

До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательству РФ, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны. Тем не менее с зарубежными соцсетями это не всегда так работает.

В марте Роскомнадзор сообщал , что в ведомстве составили протоколы на интернет-сервисы, среди которых фигурирует Facebook. Причиной там назвали отказ удалить информацию, которая, по мнению РКН, вовлекала несовершеннолетних в участие в протестных митингах.

Также 25 мая суд в Москве оштрафовал компанию Google за отказ удалить признанный властями запрещённым контент. Размер взыскания составил 4 млн рублей. Затем было наложено ещё одно взыскание в размере 2 млн рублей.